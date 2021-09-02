Новости Крыма

Мужчина сорвался с обрыва на Фиоленте

02 сентября 2021, 13:21Общество

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С обрывистого склона на мысе Фиолент в Севастополе сорвался мужчина. Об этом информирует пресс-служба Центра гражданской защиты населения.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. По информации очевидцев, в районе остановки "Маяк" Гагаринского района мужчина упал с большой высоты и нужна помощь в его поиске и эвакуации.

В Севастополе спасатели трое суток искали пропавшего в районе мыса Фиолент местного жителя

На место ЧП оперативно выехали спасатели – одна группа по суше на машине, другая морем на катере.

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