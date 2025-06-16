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Новости Крыма

Мужчина упал со скалы Сфинкс в Крыму

16 июня 2025, 11:17Новости

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В Бахчисарайском районе Крыма мужчина сорвался со скалы Сфинкс. Ему потребовалась помощь спасателей, информируется в республиканском Главке МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу.

"️Мужчина упал со скалы "Сфинкс" в Бахчисарайском районе и сломал ногу. Спасатели прибыли на место и транспортировали пострадавшего из труднодоступной местности к машине скорой помощи", сказано в сообщении.

В спасательной операции были задействованы восемь специалистов и две единицы техники, из них четыре человека и одна единица техники от МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве призвали туристов не покорять горы без подготовки, соблюдать меры безопасности, не совершать опасные восхождения ради контента в соцсети и острых ощущений, не подходить к обрывам и местам обрушения породы, а также регистрировать даже небольшую группу туристов в походе.

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