Мужчина упал со скалы Сфинкс в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма мужчина сорвался со скалы Сфинкс. Ему потребовалась помощь спасателей, информируется в республиканском Главке МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу.

"️Мужчина упал со скалы "Сфинкс" в Бахчисарайском районе и сломал ногу. Спасатели прибыли на место и транспортировали пострадавшего из труднодоступной местности к машине скорой помощи", сказано в сообщении.

В спасательной операции были задействованы восемь специалистов и две единицы техники, из них четыре человека и одна единица техники от МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве призвали туристов не покорять горы без подготовки, соблюдать меры безопасности, не совершать опасные восхождения ради контента в соцсети и острых ощущений, не подходить к обрывам и местам обрушения породы, а также регистрировать даже небольшую группу туристов в походе.