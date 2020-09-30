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МВД планирует ввести штрафы за отказ водителей менять резину

МВД планирует ввести штрафы за отказ водителей менять резину

30 сентября 2020, 10:22Новости

МВД предлагает внести изменения в Правила дорожного движения и штрафовать водителей, отказывающихся менять летнюю резину зимой и шипованную – летом. Эксперты считают, что инициатива правоохранителей понятна, но не все автомобилисты имеют деньги на хорошие шины.

"Это изменение в КоАП в 2021 году вступит в силу, и нас будут штрафовать. В большинстве своем это все достаточно рационально сделано. Поэтому логика в этом есть, просто денег у водителей нет. У большинства", – сообщил мнение вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в комментарии телеканалу "360".

Специалист согласен, что водители на летней резине в зимнюю непогоду представляют опасность для остальных участников дорожного движения.

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