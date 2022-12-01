Новости Крыма

На "Авито" россияне массово скупают противотанковые заграждения

Сегодня, 13:58Главная

Пользователи российского сервиса "Авито" столкнулись с необычными объявлениями на платформе. Предприимчивые граждане предлагают желающим приобрести железобетонные танковые заграждения, или так называемые зубы дракона.

Авторы объявлений живут в Крыму, Ростовской, Белгородской, Воронежской областях и других регионах, расположенных вблизи зоны проведения СВО.

При необходимости продавцы готовы доставить заграждения в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также в ЛНР, ДНР и Мариуполь.

Средняя стоимость одного "зуба" составляет 9-12 тысяч рублей. Однако окончательную цену придется оговаривать, поскольку она будет зависеть от марки бетона и размеров пирамиды. Многие предлагают также заграждения другого типа по запросу клиентов.

"Для монтажа не требуется никакой подготовки! Отличное качество, прочные. Доставка на объект ДНР и ЛНР", – говорится в одном из объявлений.

Но далеко не все продавцы предлагают своим покупателям качественный товар. На некоторых участках уже установленные заграждения начали сами по себе разваливаться.

Бывают и положительные отзывы о приобретенных заграждениях. Один из довольных клиентов пишет: "Хорошая предприятия и качество не плохо" (орфография и пунктуация автора).

На фоне этого, очень любопытными являются заявления представителей Генштаба о том, что спецоперация идет по плану и никаких угроз нет. Зачем же тогда сооружать противотанковые оборонительные сооружения в приграничных с Украиной областях?

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