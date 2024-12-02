На Ай-Петри на зиму закрывают туристическую стоянку и эко-маршрут

Туристическую стоянку и эколого-просветительский маршрут на плато Ай-Петри закрывают до конца зимы. Об этом информирует "Заповедный Крым".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период, ночевку в палатке и прогулку по плато Ай-Петри придется отложить. Туристическая стоянка "У кордона Ай-Петри" и "Эколого-просветительский маршрут "Плато Ай-Петри" закрываются для посещения до 28 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.

В Крыму в зимний период из-за сложных погодных условий в горах периодически закрывают проезд на плато Ай-Петри. При этом ограничение вводится как со стороны Ялты, так и со стороны Бахчисарая. Жителей и гостей полуострова призывают с пониманием относиться к этому и в целях собственной же безопасности не нарушать запрет.