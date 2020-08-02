На Ай-Петри неизвестные незаконно взимали "мзду" за парковку

Во время рейда муниципальных властей Ялты на плато Ай-Петри было выяснено, что плату за парковку там взимают неизвестные лица, не имеющие на это ни малейшего права. Об этом сказано на сайте администрации города.

"Вместо сотрудников МУП "ТИЦ ЮБК" стоят неизвестно кто. Договор аренды этой территории с ООО "Шарм" давно расторгнут, материалы по данной незаконной деятельности переданы в УМВД России по городу Ялте, также служебные записки направлены в адрес главы администрации Ивана Имгрунта и его заместителя Ирины Романец", – рассказал и.о. начальника департамента муниципального контроля администрации Ялты.

С каждого паркующегося на данной территории взималась плата в размере 300 рублей. В ближайшее время администрация обещает, что на замену незаконным парковщикам придут сотрудники муниципального предприятия. Кроме того, было составлено 11 административных протоколов по факту незаконной торговли, был выявлен один незаконный торговый объект, который собственник демонтировал собственными силами. Владельцам же законных торговых точек дали пять дней, чтобы привести их в соответствие с утвержденным архитектурным типом.