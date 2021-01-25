На Ай-Петри ребенок пострадал во время катания на "ватрушке"

Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" оказали помощь ребенку, который пострадал во время катания на "ватрушке" на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба МЧС РК. По данным ведомства, сообщение о травмированном ребенке поступило к спасателям накануне днем.

"Сотрудники "КРЫМ – СПАС" выяснили, что во время катания произошло столкновение несовершеннолетней с другим катающимся. Спасатели оказали доврачебную помощь жительнице Симферополя 2010 года рождения. На спинальном щите спасатели эвакуировали пострадавшую со склона на дорогу и на служебном автомобиле отвезли в село Соколиное, где передали сотрудниками скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении. В МЧС напомнили, что "ватрушки" – крайне травматичное и опасное средство для зимнего отдыха, которое может привести не только к травмам, но и к летальному исходу.