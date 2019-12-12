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На благоустройство Феодосии выделят 46 миллионов рублей

На благоустройство Феодосии выделят 46 миллионов рублей

12 декабря 2019, 22:13Новости

На благоустройство Феодосии в 2020 году выделят 46,5 миллионов рублей, основная часть этих денег будет направлена на услуги по вывозу и утилизации мусора.

Об этом сообщили в администрации города.

"Большая часть средств в части благоустройства будет направлена на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – 366,6 млн рублей. На ликвидацию незаконных свалок будет выделено 3,2 млн", – пояснили в администрации города.

На текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе – малых архитектурных форм, направят почти 2,5 млн рублей. 1,7 млн городской казне обойдется покупка новых лавочек и урн. Еще 1,5 млн в городском бюджете предусмотрят для мероприятий по санации территорий от бродячих животных.

"На приобретение однолетних и многолетних зеленых насаждений планируется направить 875 тыс. рублей",- заключили в администрации.

Всего за ближайшую пятилетку власти Феодосии планируют провести благоустройство 63 территории общего пользования и 500 дворовых территорий. В частности, уже на следующий год в план капитального ремонта включена территория Челноковского массива. Эти работы будут проведены за счет средств республиканского бюджета, на общую сумму около 78 млн рублей.

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