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Новости Крыма

На благоустройство сельских территорий добавят денег

06 января 2024, 16:58Общество

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Объемы господдержки регионов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий увеличены. Постановление об этом было подписано премьер Михаил Мишустин.

Максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий, увеличили с 2 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, с 1 млн до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий.

В кабмине напомнили, что данная работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством по поручению президента в 2019 году.

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