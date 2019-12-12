На дорогах Крыма будут искать должников

На территории Республики Крым проводится оперативно-профилактическая операция "Должник". Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

"Главная цель мероприятий – контроль за соблюдением гражданами административного законодательства, повышение результатов работы по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел (полиции), на территории Республики Крым", – рассказали в пресс-службе.

Операция проводится в период с 12 по 21 декабря.

В целях реализации мероприятия задействуются сотрудники органов внутренних дел из числа отделений (групп) по исполнению административного законодательства, патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных полиции, подразделений ГИБДД и подразделений по вопросам миграции. Операция проводится с участием сотрудников УФССП по Республике Крым.

В полиции напомнили, что законом предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за несвоевременную уплату наложенного штрафа. Законодательством на это отведен определенный срок – 60 дней.

За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законом, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ.

При этом от уплаты основного штрафа неплательщик не освобождается.

Также Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы, и напоминает, что при оплате в 20-дневный срок с момента вынесения постановления, предоставляется скидка в размере 50 %.