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Новости Крыма

На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек

Сегодня, 13:58Общество

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Три человека погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

"В период с 28 апреля по 4 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП, в которых три человека погибли, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних", – сообщили в Госавтоинспекции.

171 раз за неделю правоохранители задерживали водителей в состоянии опьянения, в том числе 17 водителей повторно привлекли за пьяную езду. За это, напомнили в ведомстве, предусмотрена уголовная ответственность.

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