На Евпаторийском шоссе водитель насмерть сбил человека и скрылся

Как сообщили РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГИБДД МДВ по РК, на трассе Симферополь-Евпатория водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

"В 00:10 на 47-м километре на автомобильной дороги "Симферополь – Евпатория" неустановленный водитель, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода 1983 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящие время ведутся работы по поиску и установлению личности водителя.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они сообщили, что авария произошла между поселком Прибрежное и Саками.