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Новости Крыма

На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей

13 октября 2023, 13:54Новости

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В Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых в рамках государственного контракта и хищение 11 миллионов бюджетных денег. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, оба фигуранта уголовного дела являлись генеральными директорами строительных фирм. Один из них – 50-летний крымчанин, второй – его знакомый 52-летний москвич.

Задумав похитить бюджетные деньги, мужчины составили преступный план и, подыскали подходящий для их замысла аукцион на выполнение строительных работ.

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