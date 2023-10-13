На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей

В Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых в рамках государственного контракта и хищение 11 миллионов бюджетных денег. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, оба фигуранта уголовного дела являлись генеральными директорами строительных фирм. Один из них – 50-летний крымчанин, второй – его знакомый 52-летний москвич.

Задумав похитить бюджетные деньги, мужчины составили преступный план и, подыскали подходящий для их замысла аукцион на выполнение строительных работ.