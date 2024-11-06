Новости Крыма На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов

В Керчи выполнено более половины запланированных работ по реконструкции магистральных водоводов, информирует во вторник пресс-служба Минстроя Крыма. "Реконструкция магистральных водоводов Керчи выполнена на 62%. Стоимость объекта составляет 1 162,62 млн рублей", – сказано в сообщении. Всего по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Керчи и Ленинском районе реконструируют магистральные водоводы, общей протяженностью 18,166 км. Подрядчиком выступает ООО "Мастер-Юг", заказчиком – Инвестстрой Крыма. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

