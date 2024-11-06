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Новости Крыма

На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов

06 ноября 2024, 10:03Общество

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В Керчи выполнено более половины запланированных работ по реконструкции магистральных водоводов, информирует во вторник пресс-служба Минстроя Крыма.

"Реконструкция магистральных водоводов Керчи выполнена на 62%. Стоимость объекта составляет 1 162,62 млн рублей", – сказано в сообщении.

Всего по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Керчи и Ленинском районе реконструируют магистральные водоводы, общей протяженностью 18,166 км. Подрядчиком выступает ООО "Мастер-Юг", заказчиком – Инвестстрой Крыма.

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