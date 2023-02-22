Новости Крыма

На концерте в Лужниках будут работать мобильные пункты военкомата

22 февраля 2023, 12:19Главная

В связи с проведением крупномасштабного митинга-концерта в Лужниках, идет активный набор стюардов для организации посадки и соблюдения правопорядка на мероприятии. За работу стюарда обещают платить 1600 рублей.

Также известно о том, что на концерте в штатном режиме будут работать мобильные пункты военкомата. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, мобильные пункты будут размещены неподалеку от концертной площадки и работать в течении всего мероприятия.

Согласно плану, работники военкоматов будут уточнять учетные данные военнообязанных и, тем, кто подлежит призыву, вручать повестки на прохождение медицинской комиссии.

В связи с этим можем догадываться, что почти со 100% вероятностью повестки получат стюарды, которые будут работать на мероприятии. Повестки для них будут выписаны заранее и вручены во время произведения оплаты.

Всем гражданам рекомендуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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