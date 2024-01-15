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Новости Крыма

На Крым надвигается новый шторм

15 января 2024, 12:26Общество

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Сильные дожди и мокрый снег с ветром ожидаются в Крыму во вторник, 16 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает крымский главк МЧС России.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки. В горах отложение мокрого снега, гололедица", – говорится в сообщении.

Днем северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с.

Кроме того, во второй половине дня 16 января на реках северного предгорья и Южного берега ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

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