На Крым надвигается новый шторм

Сильные дожди и мокрый снег с ветром ожидаются в Крыму во вторник, 16 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает крымский главк МЧС России.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки. В горах отложение мокрого снега, гололедица", – говорится в сообщении.

Днем северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с.

Кроме того, во второй половине дня 16 января на реках северного предгорья и Южного берега ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.