На Крым надвигается затяжной шторм

В Крыму с 19 до 22 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, информирует Главное управление МЧС России по Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 22 сентября в западных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор, использовать открытый огонь и разводить костры. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.