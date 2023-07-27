27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

"В соответствии с данными гидрометцентра, 27 и 28 июля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируются сильные дожди – более 30 мм, усиление ветра – до 35 м/с, вероятно повышение уровня рек, понижение средней температуры на 10-12 градусов", – сообщает Павлюченко в видеоролике, который распространила пресс-служба ведомства.

Из-за опасных погодных условий, в МЧС прогнозируют происшествия, связанные с подтоплениями, возможны обвалы деревьев, ветхих конструкций, рекомендуется обратить внимание на обеспечение безопасности детей и людей пожилого возраста. Людям, проживающим вблизи возле объектов, рекомендуют принять меры по сохранности имущества.