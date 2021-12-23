На Крым опять надвигается шторм: предупреждение МЧС

Обильные осадки и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтального раздела днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с", – проинформировали в ведомстве.