Новости Крыма

На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

31 мая 2021, 11:54Новости

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В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер, проинформировали в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр. "Днем и до конца суток 31 мая, в течение суток 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – сказано в сообщении.

При этом 31 мая и 1 июня в восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, добавили в ведомстве. В ГУ МЧС предупреждают о возможном подтоплении территорий, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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