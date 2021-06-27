Новости Крыма

На Крым вновь надвигаются ливни и шквал – МЧС

27 июня 2021, 11:57Общество

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27 июня на полуостров вновь обрушится непогода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 метра в секунду", – информируют в МЧС.

В ведомстве отметили, что во время непогоды велика вероятность обрыва линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций, нарушение работы транспорта и коммунальных служб.

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