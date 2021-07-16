Новости Крыма

На крымчанина завели дело за убийство собаки

16 июля 2021, 12:10Происшествия в Крыму

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За убийство собаки житель одного из сел Симферопольского района Крыма предстанет перед судом. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, проинформировали в пресс-службе МВД по РК. В ведомстве пояснили, что основанием для проведения проверки стало видео, размещенное в социальных сетях. На кадрах было зафиксировано жестокое обращение с животным. "В ходе опроса местных жителей и очевидцев был установлен 65-летний житель села Верхнекурганное, причастный к гибели животного. Мужчина признался в совершенном преступлении и объяснил свой поступок тем, что собака загрызла его цыплят", – сказано в сообщении.

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