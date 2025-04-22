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Новости Крыма

На Крымском мосту очередь снова выросла вдвое

22 апреля 2025, 13:34Общество

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Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 168 авто, часом ранее проезда ждали 87 машин. Об этом передается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 13.00 в очереди со стороны Тамани находятся 168 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.

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