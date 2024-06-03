На Крымском мосту растет очередь

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.