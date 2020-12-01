В Республике Крым историки установили еще 150 погибших узников концлагеря "Красный". Их имена нанесут на стену скорби на территории мемориального объекта, рассказал вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"Сегодня уже порядка 150 имен, которые были до этого неведомы нам, обнаружены и ждут своей очереди внесения на мемориальную доску. Мы обратились к документам Государственного архива РФ, в котором сохранился фонд Центральной чрезвычайной комиссии. Там мы стараемся найти информацию о тех узниках, которые не жили на территории Крыма", – сообщил он. По словам Бобкова, уже есть и первые результаты. Как выяснилось, многие узники попали в концлагерь из разных уголков Советского Союза.