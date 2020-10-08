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На месяц позже: в аэропорту Симферополя встретили юбилейного пассажира

На месяц позже: в аэропорту Симферополя встретили юбилейного пассажира

08 октября 2020, 12:00Общество

Четыре миллиона человек обслужил аэропорт Симферополя с начала года, несмотря на пандемию COVID-19, информирует пресс-служба воздушной гавани. В аэропорту уточнили, что юбилейного пассажира приняли почти на месяц позже, чем в 2019 году, что связано с резким падением авиаперевозок весной и первой половине лета из-за коронавируса. В прошлом году четырехмиллионного пассажира аэропорт обслужил еще 10 сентября.

"По состоянию на 8 октября 2020 года падение пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 1 января по 8 октября) составило около 500 тыс. человек. За это же время в аэропорту приняли и отправили почти на три тысячи рейсов меньше, чем в 2019 году", – сообщили в пресс-службе.

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