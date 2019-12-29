На набережной Ялты провели "юбилейный Мороз-парад"

На набережной Ялты в субботу, 28 декабря провели десятый, юбилейный "Мороз-парад". В шествии участвовали сотрудники бюджетных организаций и ялтинские мотолюбители.

По ялтинской набережной организованно прошли колонны людей в костюмах Дедов Морозов.

По информации Крым.Реалии, на парад собралось более двухсот человек. В основном это были школьники, местные чиновники и работники предприятий Ялты.

Детям, пришедшим на праздник, приготовили торт, который раздавали через забор, чтобы не создавать давку и очереди.

Деды Морозы прошли строем от центра набережной до главной сцены, где представители российских властей Ялты наградили их грамотами и подарками.

В прошлом году 22 декабря на ежегодный "Мороз-парад" приехали близкие к Кремлю представители мотоклуба "Ночные волки". Тогда на парад вышли 37 команд – более 800 человек из разных городов Крыма.