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На некрополе в Крыму нашли скелеты людей с вытянутыми черепами

20 июля 2021, 11:56Культура и развлечения

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В ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул в Крыму археологи обнаружили погребения людей с деформированными черепами, сообщил директор по развитию Фонда "Археология" Олег Марков. По словам специалиста, погребение датируется первыми веками нашей эры.

"В захоронении находились сразу пять костяков, расположенных друг над другом. На верхнем уровне находился костяк женщины, на груди которой лежали останки ребенка, а уже под ней еще три костяка. У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа", – сообщил Марков в Facebook. Археолог отметил, что так называемые вытянутые черепа традиционные для носителей сарматской культуры. Он напомнил, что это уже не первый случай, когда на некрополе Кыз-Аул находят погребенных с такими деформациями черепа. Так, несколько лет назад было обнаружено погребение ребенка с такой же измененной черепной коробкой. Тогда журналисты назвали это захоронение погребением "инопланетянина". Также на некрополе Кыз-Аул находили предметы сарматской материальной культуры, например, кувшин с зооморфной ручкой в виде кабана.


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