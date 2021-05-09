На новый медицинский центр в Ялте выделят 15 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бюджетных инвестициях в строительство нового многопрофильного медицинского центра в Ялте, который введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом проинформировала пресс-служба кабмина. Объем инвестиций в создание центра в 2021 году составит 300 млн рублей, в 2022 году – 3,7 млрд, в 2023-м – 5 млрд, в 2024-м – 6 млрд рублей. Общая площадь сооружения составит почти 100 тысяч квадратных метров. В главном корпусе разместят стационар на 410 коек, операционный блок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии.

Также будут построены консультационно-диагностический центр, рассчитанный на на 500 посещений в смену, детская поликлиника на 300 посещений в смену и дневной стационар на 60 коек. Кроме того, планируется строительство жилого комплекса на 300 квартир, предназначенного для размещения высококвалифицированных специалистов из других регионов.