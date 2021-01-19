На пенсию досрочно: в Совфеде обсуждают льготы врачам красной зоны

Совете федерации обсуждают инициативу по досрочному выходу на пенсию медицинских сотрудников, работавших с больными СOVID-19. Об этом рассказала зампредседателя комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана", – цитирует Кусайко НСН. Также этой группе медицинских работников предоставляются льготы на приобретение автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Кроме того, эта категория работников получила возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. Татьяна Кусайко отметила, что "на федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах".