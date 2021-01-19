Новости Крыма

На пенсию досрочно: в Совфеде обсуждают льготы врачам красной зоны

19 января 2021, 11:14Общество

4

Совете федерации обсуждают инициативу по досрочному выходу на пенсию медицинских сотрудников, работавших с больными СOVID-19. Об этом рассказала зампредседателя комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана", – цитирует Кусайко НСН. Также этой группе медицинских работников предоставляются льготы на приобретение автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Кроме того, эта категория работников получила возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. Татьяна Кусайко отметила, что "на федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх