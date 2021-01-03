Новости Крыма На пляже в Ялте у ребенка украли телефон за 100 тысяч рублей

На берегу курортной Ялты у ребенка украли мобильный телефон стоимостью около 100 тысяч рублей, информирует пресс-служба МВД по РК. По данным правоохранителей, ребенок взял с собой дорогой телефон на прогулку к морю, положил его в сумки, которую потом на какое-то время оставил без присмотра. Неосторожностью малолетнего пострадавшего воспользовался злоумышленник, который украл ценную вещь. "Родители заплаканного ребенка обратились в полицию. Взявшись за расследование происшествия, стражи порядка отработали ранее судимых лиц, опросили возможных свидетелей и проверили наличие камер видеонаблюдения", – уточнили в МВД. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

