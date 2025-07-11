Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"

11 июля 2025, 11:23Новости

5

В 2025 году на портале госуслуг появятся 35 новых функций для решения ключевых жизненных и деловых вопросов, пишется на официальном сайте правительства РФ.

Среди новых возможностей под названием "жизненные ситуации" – сервисы, связанные с планированием и рождением ребенка, оформлением опеки и попечительства, организацией детского досуга и отдыха, заботой о домашних питомцах, поступлением в колледж, волонтерской деятельностью, прохождением диспансеризации, получением налогового вычета, запуском ИТ-компании и поддержкой граждан за рубежом. Также предусмотрены комплексные решения для помощи в более сложных ситуациях, таких как инвалидность или утрата близкого человека.

Список приоритетных "жизненных ситуаций" сформирован, исходя из пожеланий пользователей и на основе анализа качества оказания услуг.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх