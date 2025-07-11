На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"

В 2025 году на портале госуслуг появятся 35 новых функций для решения ключевых жизненных и деловых вопросов, пишется на официальном сайте правительства РФ.

Среди новых возможностей под названием "жизненные ситуации" – сервисы, связанные с планированием и рождением ребенка, оформлением опеки и попечительства, организацией детского досуга и отдыха, заботой о домашних питомцах, поступлением в колледж, волонтерской деятельностью, прохождением диспансеризации, получением налогового вычета, запуском ИТ-компании и поддержкой граждан за рубежом. Также предусмотрены комплексные решения для помощи в более сложных ситуациях, таких как инвалидность или утрата близкого человека.

Список приоритетных "жизненных ситуаций" сформирован, исходя из пожеланий пользователей и на основе анализа качества оказания услуг.