С начала 2022 года в Крыму было зарегистрировано около 1500 пожаров, в результате которых погибли 47 человек. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

"80% всех пожаров, в том числе на открытых территориях, зависят от человека. Неосторожно выброшенный окурок, неубранный мусор, бутылка, стекло и так далее – все это может привести к возгоранию. Потом все последствия ликвидируются противопожарными службами", – констатировал он.

По словам Игоря Скуртула, в текущем году на территории республики не было крупных возгораний, вместе с тем статистика происшествий, связанных с огнем, а также число погибших людей по сравнению с прошлым годом растет. Специалист объясняет это, в том числе, стихийными бедствиями, которые обрушились на Крым летом 2021 года.