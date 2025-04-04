На пожаре в Крыму погибла женщина

На пожаре в частном доме в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, информируют в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
Пожар произошел утром 4 апреля в одноэтажном частном жилом доме, площадь возгорания составила три квадратных метра – загорелся матрас. Пожарные обнаружили в доме погибшую женщину 57-ми лет.
"Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении", – уточняют в МЧС.
Спасатели настоятельно рекомендуют не курить в постели, а только в отведенных для этого местах с пепельницей, и устанавливать в домах пожарные извещатели, которые разбудят в случае возгорания ночью