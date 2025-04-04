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Новости Крыма

На пожаре в Крыму погибла женщина

04 апреля 2025, 12:28Общество

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На пожаре в частном доме в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, информируют в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

Пожар произошел утром 4 апреля в одноэтажном частном жилом доме, площадь возгорания составила три квадратных метра – загорелся матрас. Пожарные обнаружили в доме погибшую женщину 57-ми лет.

"Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении", – уточняют в МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют не курить в постели, а только в отведенных для этого местах с пепельницей, и устанавливать в домах пожарные извещатели, которые разбудят в случае возгорания ночью

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