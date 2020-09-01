На развитие туризма в России выделят еще 1,2 млрд рублей

Ростуризм дополнительно получит 1,2 млрд рублей на грантовую поддержку внутреннего и въездного туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. "Дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд рублей позволит поддержать четыреста общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", – информируется на сайте правительства.

Грантополучателями могут стать индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Приоритетными названы направления по разработке новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, созданию инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, покупке модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.