В аварии на севере Крыма погибла 87-летняя женщина и пострадал 4-летний ребенок. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского главка МВД.

ДТП произошло накануне на автодороге Джанкой – Красноперекопск в районе поселка Калиновка.

"Водитель автомобиля Chevrolet Epica, двигаясь в сторону Джанкоя, не учел дорожные условия, в результате чего выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на дерево. В результате ДТП 87-летняя пассажирка автомобиля смертельно травмирована. Телесные повреждения получил 4-летний ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции.