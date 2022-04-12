Новости Крыма

На севере Крыма иномарка врезалась в дерево – пассажирка погибла

12 апреля 2022, 09:42Общество

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В аварии на севере Крыма погибла 87-летняя женщина и пострадал 4-летний ребенок. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского главка МВД.

ДТП произошло накануне на автодороге Джанкой – Красноперекопск в районе поселка Калиновка.

"Водитель автомобиля Chevrolet Epica, двигаясь в сторону Джанкоя, не учел дорожные условия, в результате чего выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на дерево. В результате ДТП 87-летняя пассажирка автомобиля смертельно травмирована. Телесные повреждения получил 4-летний ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции.

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