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Новости Крыма

На севере Крыма ограничили движение транспорта

17 апреля 2024, 08:54Общество

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На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом рассказал глава крымского минтранса Николай Лукашенко.

"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района",- написал он в своем ТГ-канале.

По его словам, объезд возможен от автодороги Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.

Схема движения автобусов также временно изменена, временную схему объезда опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

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