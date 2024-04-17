На севере Крыма ограничили движение транспорта

На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом рассказал глава крымского минтранса Николай Лукашенко.

"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района",- написал он в своем ТГ-канале.

По его словам, объезд возможен от автодороги Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.

Схема движения автобусов также временно изменена, временную схему объезда опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.