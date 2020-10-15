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На севере Крыма пограничники задержали наркоторговца

На севере Крыма пограничники задержали наркоторговца

15 октября 2020, 10:38Происшествия в Крыму

В селе Перекоп, находящемся на севере полуострова, крымские пограничники задержали наркоторговца. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"В селе Перкоп, по месту, где проживал мужчина, сотрудниками Пограничного управления обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения общим весом более 400 граммов, которые предположительно являются наркотическим средством, запрещенным к обороту на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении ведомства.

Эксперты, проводившие анализ вещества, пришли к выводу, что оно относится к наркотическим. В данный момент все материалы против задержанного переданы правоохранителям Армянска.

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