На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма

На Ай-Тодор в Ялте накануне 10-летия Крымской весны устроили флешмоб с флагами. Об этом информирует глава администрации города Янина Павленко.

"Накануне 10-летия воссоединения Крыма с Россией на скале Ай-Тодор развернуты 28 метровые флаги России и Крыма. Очень символично!" – написала она в своем Telegram-канале.

По словам мэра, идея флешмоба принадлежала подростково-молодежному центру под руководством Елены Кирилловой. К ее реализации были привлечены практически все службы администрации города, скалолазы. Флаг сшили волонтеры студии "Доброшвеюшка".