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На службу в аэропорт Симферополь заступил новый щенок

29 сентября 2021, 14:19Общество

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В кинологическом подразделении аэропорта Симферополь пополнение – к обучению приступил двухмесячный щенок из Саратовской области. Об этом проинформировали в пресс-службе аэрокомплекса.

"Двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта пополнила кинологическое подразделение службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта Симферополь. Собака приехала на службу в Крым из города Ртищево Саратовской области", – рассказали в аэропорту.

Сейчас Гранта адаптируется к новым для себя условиям, знакомится с условиями работы и более опытными сослуживцами. В ближайшее время она начнет учиться послушанию, а зимой уже приступит к отработке навыков по своей основной "профессии" – поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

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