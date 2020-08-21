Новости Крыма

На "Тавриде" обломок автомобиля влетел в лобовое стекло другой машины

На "Тавриде" обломок автомобиля влетел в лобовое стекло другой машины

21 августа 2020, 11:24Новости

На трассе "Таврида" произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus и обломка тормозного барабана другой машины. Об этом информирует Управление ГИБДД МВД России по РК.

По данным полицейских, водитель отечественного автомобиля двигался по "Тавриде" в Кировском районе, когда ему в лобовое стекло влетел обломок тормозного барабана другой, не установленной машины. В результате происшествия водитель получил открытый перелом правой руки. Как ранее писал сайт РИА Новости Крым, 18 августа в Симферопольском районе произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda, в результате которого пострадали четыре человека.

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