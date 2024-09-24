На телебашне в Симферополе включат праздничную подсветку

Телебашня в Симферополе окрасится в цвета триколора в День государственного флага и герба Республики Крым. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

"На медиафасаде отобразится надпись "С днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым", изображения герба и флага республики, узоры в цветах триколора", – сказано в сообщении.

Уточняется, что подсветка будет работать 24 сентября с 21 до 23 часов.

22 июня телебашню в Симферополе подсвечивали по случаю Дня памяти и скорби. Тогда сооружение окрасилось в цвета пламени Вечного огня и свечей, на телебашню вывели надписи на тему начала Великой Отечественной войны, изображения рассвета, сменяющегося черным небом с падающими бомбами.