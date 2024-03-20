На Южнобережном шоссе в районе села Оползневое сгорел бетоновоз. Пожар был локализован на площади 9 квадратных метров, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"По прибытии было установлено, что горит кабина бетоновоза. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 17:43, через тринадцать минут, в 17.56, пожар был локализован и в 18:28 – полностью ликвидирован", – рассказали в ведомстве.

Тушением пожара занимались пятеро сотрудников ГУ МЧС России по РК, была задействована одна единица техники.