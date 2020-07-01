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На востоке Крыма кроссовер упал в кювет: у водителя сломан позвоночник

На востоке Крыма кроссовер упал в кювет: у водителя сломан позвоночник

Сегодня, 10:56Новости

Водитель кроссовера пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Ленинском районе Крыма, проинформировала пресс-служба ГИБДД региона.

"Водитель автомобиля SsangYong Korando, двигаясь по автодороге Новониколаевка – Новоотрадное, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет", – сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель получил компрессионный перелом позвоночника. Аналогичная авария произошла в Симферопольском районе на автодороге Дубки – Левадки. Водитель "ВАЗ 111730" не выбрала безопасную скорость движения и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием авто. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легковушки. У всех диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

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