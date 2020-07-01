На востоке Крыма обезвредили схрон с боеприпасами времен ВОВ

Как рассказали в ГУ МЧС по Республике Крым, в селе Багерово Ленинского района местные жители обнаружили крупный тайник с авиационными боеприпасами времен Великой Отечественной войны. На место выехали эксперты-пиротехники Специального морского отряда.

Обследовав территорию, где был обнаружен схрон, специалисты МЧС нашли 35 реактивных снарядов РС-82 (авиационные ракеты калибра 82 мм) и 42 авиационных взрывателя АМ-А. Еще об одной опасной находке – авиабомбе массой 10 кг – пиротехникам сообщили из села Фронтового Ленинского района.

"Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – рассказали в пресс-службе ведомства.