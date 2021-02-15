Новости Крыма

На востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭП

15 февраля 2021, 17:44Экономика Крыма

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Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства заходов воздушных линий напряжением 110 кВ в Кировском районе и Феодосии, проинформировала пресс-служба учреждения.

"Трассу от Феодосии до Старого Крыма реконструируют, а проектируемое новое строительство отпайки 6,3 км и отпайки 6,5 км от этой трассы к подстанции 220 кВ "Кафа" обеспечит повышение надежности электроснабжения в регионе", – сказано в сообщении.

В частности, проект предусматривает строительство заходов воздушной линии 110 кВ "Феодосийская – Старый Крым" в открытое распределительное устройство 110 кВ подстанции 220 кВ "Феодосийская". В ходе реконструкции также заменят провода участков 18,2 км и 4,135 км и трансформаторы тока на подстанции 110кВ "Старый Крым".

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