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Новости Крыма

На востоке Крыма поврежден газопровод

14 августа 2024, 13:56Общество

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В Ленинском районе Крыма приостановлено газоснабжение из-за повреждения наземного газопровода. Об этом рассказали в предприятии "Крымгазсети".

"В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино", – сказано в сообщении.

Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным предприятия, восстановить газоснабжение планируется 14 августа с 13:00.

Ранее в Симферопольском районе был обесточен газопровод из-за повреждения подземного газопровода. Авария на сетях произошла между селами Родниковое и Веселое.

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