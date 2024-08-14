Новости Крыма На востоке Крыма поврежден газопровод

В Ленинском районе Крыма приостановлено газоснабжение из-за повреждения наземного газопровода. Об этом рассказали в предприятии "Крымгазсети". "В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино", – сказано в сообщении. Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным предприятия, восстановить газоснабжение планируется 14 августа с 13:00. Ранее в Симферопольском районе был обесточен газопровод из-за повреждения подземного газопровода. Авария на сетях произошла между селами Родниковое и Веселое. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

