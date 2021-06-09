Новости Крыма

На востоке Крыма спасли женщину из горящей пристройки

09 июня 2021, 12:27Происшествия в Крыму

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73-летнюю жительницу пгт Ленино пожарные вытащили из горящей пристройки в частном секторе. Об этом проинформировлаи в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Сообщение о пожаре поступило на оперативный пульт дежурному днем во вторник. Прибывшие на место два отделения пожарно-спасательного отряда МЧС обнаружили, что горит хозяйственная постройка рядом с частным домом.

"Пожарные в составе звена газодымозащитной службы провели разведку и обнаружили женщину 1947 года рождения, – сообщили в ведомстве. – Женщина была выведена в безопасное место и передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы". На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло примерно полчаса. От огня пострадало 40 квадратных метров помещения.

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