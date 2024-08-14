На ЮБК горит лесная подстилка

На Южном берегу Крыма в поселке Гаспра загорелась сухая растительность, на месте работают спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Возгорание сухой растительности произошло в 10:05 в районе Алупкинского шоссе. Спустя час его локализовали, сейчас же специалисты занимаются его ликвидацией.

"Силами МЧС России и Алупкинского лесоохотничьего хозяйства горение лесной подстилки было локализовано, предварительно, на площади 1 гектара", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, всего к ликвидации возгорания привлечены 29 человек от РСЧС, 13 единиц техники.