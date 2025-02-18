Новости Крыма На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. "На участке протяженностью 20 км дорожники отремонтируют разрушенные участки, устранят колейность и восстановят поврежденный верхний слой", − сказано в сообщении. Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки. Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

