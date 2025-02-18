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Новости Крыма

На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

18 февраля 2025, 13:02Общество

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В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

"На участке протяженностью 20 км дорожники отремонтируют разрушенные участки, устранят колейность и восстановят поврежденный верхний слой", − сказано в сообщении.

Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки.

Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

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