На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
"На участке протяженностью 20 км дорожники отремонтируют разрушенные участки, устранят колейность и восстановят поврежденный верхний слой", − сказано в сообщении.
Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки.
Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".